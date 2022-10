Samsung: -23,6% utili terzo trimestre, Lee a capo gruppo

(ANSA) - PECHINO, 27 OTT - Samsung Electronics chiude il terzo trimestre con utili netti in calo del 23,6% annuo a 9.380 miliardi di won (6,6 miliardi di dollari) e con profitti operativi in calo del 31,4% a 10.850 miliardi su ricavi in frenata del 3,8% a 76.780 miliardi a causa della contrazione dei prezzi e della domanda di chip di memoria. Il colosso mondiale di semiconduttori e smartphone, in una nota, ha comunicato che il board ha nominato Jay Y. Lee, 54 anni, a presidente esecutivo della prima conglomerata della Corea del Sud, finalizzando l'ascesa formale dell'erede del gruppo, nel mezzo dei problemi alla supply chain e alle tensioni geopolitiche. (ANSA).