Educazione finanziaria:livello italiani sotto la sufficienza

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Gli italiani tengono alle proprie finanze e reputano importante investirle e assicurarle, ma nel Paese il livello di educazione finanziaria e assicurativa non raggiunge la sufficienza. È quanto emerge dal primo Osservatorio Edufin Index di Alleanza Assicurazioni, Fondazione Gasbarri e SDA Bocconi su consapevolezza, comportamenti finanziari e assicurativi. Secondo lo studio gli italiani raggiungono complessivamente un livello di Edufin Index pari a 55 su 100, cinque punti sotto la sufficienza fissata a 60. A questo si accompagna anche una non corretta percezione del rischio (47 su 100). Necessario dunque, sottolinea l'Osservatorio, "migliorare il livello di educazione finanziaria e assicurativa degli italiani", che tuttavia quando ritengono di non possedere le giuste competenze per investire in autonomia si rivolgono ai professionisti del settore, come consulenti assicurativi e banche. Circa l'80% degli intervistati dichiara di affidarsi a professionisti per informarsi e accedere ai mercati finanziari e assicurativi. Dall'Osservatorio emergono inoltre alcuni gruppi definiti "più fragili": casalinghe/i (con un livello di 48 su 100), non occupati (48 su 100), studenti (51 su 100), donne (52 su 100). Le donne dimostrano comunque un interesse elevato a informarsi e a comprendere le tematiche finanziarie e assicurative, avendo la propensione ad affidarsi maggiormente a specialisti del settore. Focus poi sugli under 25: la generazione Z, pur con bassi livelli di conoscenze e comportamenti poco strutturati per accedere ai mercati, utilizza siti internet e app finanziarie per informarsi e investe più della media in criptovalute (16% contro 7%). (ANSA).