Campari: vendite 9 mesi salgono a 2 miliardi, utile +40,8%

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Campari chiude i primi nove mesi del 2022 con un utile prima delle imposte rettificato pari a 483,3 milioni di euro in crescita del 40,8%. Le vendite nette ammontano 2.005,7 milioni, con una variazione totale pari al +27,3%.

Aperol è cresciuto del 31,4%, grazie ai mercati principali come Italia (+25,5%), Germania (+35,4%), Stati Uniti (+56,7%), Spagna (+100,8%), Francia (+29,4%) e Regno Unito (+21,6%), così come tutti gli altri mercati chiave. Campari ha registrato una crescita forte del +29,9% con un continuo slancio positivo nel terzo trimestre (+26,0%). La performance è stata trainata dall' Italia (+34,1%).

Il margine lordo ha rispecchiato la maggiore pressione inflazionistica prevista sui costi e il mix geografico. L'ebitda rettificato è pari a 557,8 milioni, 27,8% delle vendite, con una variazione totale pari al +33,4%. La crescita organica è del +19,5% rispetto ai primi nove mesi 2021.

"Guardando al resto del 2022, rimaniamo fiduciosi sulla dinamica positiva del business con la sovra performance dei nostri marchi chiave rispetto ai mercati di riferimento grazie alla forza dei brand. Dal punto di vista degli ordini di vendita, ci aspettiamo una normalizzazione del trend di crescita nell'ultimo trimestre che riflette il mix di vendita stagionale nonché le sfide a livello di supply chain in aree selezionate", rileva il ceo Bob Kunze-Concewitz. (ANSA).