Borsa: Tokyo, chiusura in ribasso (-0,32%)

(ANSA) - TOKYO, 27 OTT - La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni in calo, in scia alla chiusura col segno meno degli indici azionari statunitensi, appesantiti dai risultati deludenti dal comparto tecnologia, in particolare Google a Microsoft. Il Nikkei cede lo 0,32% a quota 27.345,24 perdendo 86 punti. Sul mercato dei cambi il dollaro perde terreno sullo yen, a 145,70, così come l'euro sulla divisa nipponica 146,50.

(ANSA).