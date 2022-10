Borsa: Milano incerta con Europa in attesa Bce, bene Eni

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - I primi scambi confermano l'avvio fiacco e senza una direzione precisa per le Borse europee, in attesa delle decisioni della Bce del primissimo pomeriggio: Piazza Affari si muove attorno alla parità con un'intonazione prevalentemente negativa (indice Ftse Mib -0,2%).

Tra i titoli principali, corre Saipem che sale di oltre il 4% a 0,86 euro dopo i conti del trimestre e i nuovi ordini per oltre 13 miliardi fino a ottobre. Bene anche Eni e Tenaris che salgono di oltre un punto percentuale con il petrolio che prova a confermare gli 87 dollari al barile, mentre il gas sempre molto volatile oscilla attorno ai 100 euro al Megawattora dopo una partenza sotto questa soglia psicologica.

Male invece dopo conti Stm e Mocler che cedono oltre tre punti percentuali, mentre tra i titoli a bassa capitalizzazione Mps tiene (+0,1%) a 1,98 euro.

In tenuta lo spread a 221 punti base, in un clima comunque di tensione per i titoli di Stato europei, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,38%. (ANSA).