Borsa: Europa chiude poco mossa, Francoforte +0,1%

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Chiusura poco mossa per le Borse europee, mentre il mercato scommette su un rallentamento della stretta monetaria da parte della Bce, alla luce dell'ammorbidimento della forward guidance, e incassa il dato positivo sul pil americano, tornato a crescere nel terzo trimestre. A Londra il Ftse 100 ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,25% a 7.073 punti, a Francoforte il Dax ha chiuso in rialzo dello 0,12% a 13.211 punti mentre Parigi, in controtendenza, ha perso lo 0,51% a 6.244 punti. Male Zurigo (-1,02%) su cui ha pesato il crollo del Credit Suisse (-18,6%).

