Borsa: Asia solida, incerta Tokyo dopo le trimestrali Usa

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico in generale rialzo con un buon rimbalzo della Borsa di Hong Kong, che si avvia alla chiusura in aumento di oltre due punti percentuali dopo i cali per i dubbi sulla forza dell'economia cinese.

Tokyo segna un ribasso dello 0,2% con l'indice Nikkei 225 anche guardando ai risultati contraddittori delle trimestrali dagli Stati Uniti, mentre i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen si muovono di qualche frazione sopra la parità. Bene Seul, che ha chiuso in rialzo dell'1,6%, con Sidney in aumento di mezzo punto percentuale.

Incerti i future sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).