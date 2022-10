Banca Generali: Nagel, 'wait and see' non siamo proattivi

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - "Siamo interessati a tutti gli asset che in Italia possono aumentare nostra capacità distributiva nel wealth management" Lo ha detto l'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel a una domanda su Banca Generali. Ha tuttavia aggiunto che "Vista la chiara identificazione della proprietà che tutti questi asset hanno, siamo più noi in una fase di 'wait and see' piuttosto che essere proattivi nella misura in cui oggi sappiamo che ci sono proprietà chiare con strategie chiare e che per il momento prevedono lo status quo. Conoscendoli noi bene tutti, anche a livello personale, deve essere più un qualcosa che proviene da loro piuttosto che qualcosa che proviene da noi". (ANSA).