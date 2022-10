++ Spread Btp-Bund a 202 punti, rendimento crolla sotto 4% ++

(ANSA) - MILANO, 27 OTT - Chiusura in forte calo per lo spread Btp-Bund, con il differenziale di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi sceso di 17 punti base, a quota 202,9 punti base. Crollati di 32 punti base i rendimento del decennale italiano, attestatosi al 3,98%, in un contesto di acquisti generalizzati sui bond sovrani dell'Eurozona. A spingere i titoli di Stato è la convinzione del mercato che la stretta monetaria della Bce abbia raggiunto il culmine e sia destinata a rallentare, con i timori legati alla crescita che potrebbero conquistare spazio nell'agenda di Francoforte. (ANSA).