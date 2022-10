Tod's: Della Valle, opa fallita ma avanti con il nostro progetto

"Prendiamo atto che parte del mercato ha ritenuto l'Offerta inferiore alle sue aspettative" ma "chi ha deciso di mantenere le proprie azioni avendo letto le motivazioni dell'offerta, vuol dire che condivide la nostra visione e la sua esecuzione; pertanto da domani lavoreremo tutti per ottenere nei tempi necessari la realizzazione di un'operazione che spero ed auspico sarà di grande successo". La famiglia Della Valle lo dice spiegando che l'opa lanciata dalla sua Deva Finance su Tod's non si perfezionerà perchè le adesioni consentono di salire solo all'86,95% del capitale e non almeno al 90% (compresa il 10% in mano a Lvmh tramite Delphine), soglia posta come condizione di efficacia ed alla quale non si intende ora rinunciare . Era già stata prospettata, come alternativa per arrivare comunque al delisting in caso di insuccesso dell'opa, la strada alternativa di una fusione per incorporazione di Tod's in Deva Finance.

Intanto, l'opa quindi non si perfezionerà e le azioni portate in adesione all'offerta saranno restituite e immesse nuovamente nella disponibilità dei rispettivi titolari entro la giornata di Borsa di oggi. (ANSA).