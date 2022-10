Cambi: euro apre in lieve calo a 0,9953 dollari

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Apertura in lieve calo per l'euro sui mercati valutari dove la moneta unica scambia a 0,9953 dollari.

In ribasso la sterlina, all'indomani dell'insediamento del neo premier Sunak, a 1,146. In Asia perde quota lo yen che cala da 147.9 a 148,32 sul dollaro. (ANSA).