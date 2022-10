Borsa: Milano negativa (-0,4%), trimestrale spinge Unicredit

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Si conferma negativa Piazza Affari dopo oltre mezz'ora di scambi, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in rialzo a 221,5 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 1,7 punti al 4,374%. Gli acquisti si concentrano su Tim (+1,88%) e Unicredit (+1,4%) dopo la trimestrale. Pochi movimenti sul resto del listino ad eccezione di Campari (-2,48%) ed Stm (-1,59%), alla vigilia della trimestrale. Attesi per domani anche i conti di Saipem (-0,07%) e Italgas (-0,4%).

Sotto pressione Tod's (-17,27% a 32,76 euro) dopo il fallimento dell'Opa della famiglia Della Valle. Frena Eni (-0,47%) con il calo del greggio (Wti -1,15% a 84,24 dollari al barile), deboli anche Enel (-0,89%), Terna (-0,64%) e Snam (-0,79%). In arrivo la trimestrale di Amplifon (-0,3%). (ANSA).