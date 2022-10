Borsa: Milano cede (-0,4%), sprint Unicredit, giù Stm e Campari

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Piazza Affari torna in territorio negativo dopo aver raggiunto la parità in concomitanza del soprasso dell'euro sul dollaro. L'indice Ftse Mib lascia sul campo lo 0,42% a 22.198 punti, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale ulteriormente a 224 punti e il rendimento annuo si porta al 4,41% (+5,6 punti). Svetta Unicredit (+3,11%) dopo la trimestrale migliore delle stime degli analisti. Il titolo è salito fino a 12 euro, valore che non toccava dallo scorso 28 febbraio. Acquisti anche su Hera (+1,33%) e Tim (+1,22%), sull'onda lunga della raccomandazione d'acquisto di Banca Akros. Bene anche Saipem (+1,2%), alla vigilia della trimestrale, che presentano domani anche Italgas (-1,19%), Campari (-2,37%), Mediobanca (-0,16%) ed Stm (-2,8%).

Sotto pressione Tod's (-17,37% a 32,72 euro) dopo il fiasco dell'Opa della famiglia Della Valle. Riparte Eni (+0,32%) con il greggio che gira in rialzo (Wti +0,53% a 85,77 dollari al barile). Proseguono in calo invece Enel (-1,23%), Snam (-1,06%) e Terna (-0,52%). In arrivo la trimestrale di Amplifon (-0,57%).

Tra i titoli a minor capitalizzazione sprint di Gas Plus (+16,07%) e Iren (+5,43%). Cedono invece Enervit (-4,32%) e Tiscali (-2,54%). (ANSA).