Borsa: Milano cede (-0,3%), sprint Unicredit, giù Stm e Campari

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Piazza Affari si conferma debole a metà seduta,, co l'indice Ftse Mib in calo dello 0,38% a 22.205 punti. IN rialzo a 224,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,7 punti al 4,433%. In luce Unicredit (+4%) dopo la trimestrale migliore delle stime degli analisti, che tocca i 12 euro per la prima volta dallo scorso 28 febbraio. Bene Tim (+1,2%), sull'onda lunga della raccomandazione d'acquisto di Banca Akros mentre riduce il rialzo Saipem (+0,2%), alla vigilia della trimestrale, che presentano domani anche Italgas (-0,6%), Campari (-2,92%), frenata dalla trimestrale di Heineken, Mediobanca (-0,02%) ed Stm (-3,1%) in linea con l'andamento dei rivali in Europa.

Sotto pressione Tod's (-17,68% a 32,6 euro) dopo il fiasco dell'Opa della famiglia Della Valle. Tiene Eni (+0,28%) con il greggio positivo (Wti +0,96% a 86,15 dollari al barile). Deboli Enel (-0,55%) e Snam (-0,8%), invariata Terna. Pesante Amplifon (-5%), congelata anche al ribasso, dopo la trimestrale. (ANSA).