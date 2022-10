Borsa: Europa poco mossa, futures Usa in calo, Milano -0,2%

(ANSA) - MILANO, 26 OTT - Borse europee fiacche dopo uno slancio a seguito del sorpasso dell'euro sul dollaro, scambiato a 99,79 centesimi a metà seduta. Sale a 224 punti il differenziale tra Btp italiani e bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 6,4 punti al 4,42%.

Resiste sopra la parità Francoforte (+0,45%), mentre gira in calo Parigi (-0,05%) e Madrid (-0,01%) è quasi immobile. In calo Milano (-0,2%) e Londra (-0,43%). Deboli i futures Usa in attesa delle scorte al dettaglio, escluse le auto, e all'ingrosso, delle vendite di nuove abitazioni e delle scorte settimanali di greggio. In vista del dato risale il barile Usa sopra quota 85 dollari (Wti +0,33% a 85,6 dollari). Si conferma invece sopra quota 100 euro il gas naturale (+2,21% a 102 euro al MWh).

I conti trimestrali spingono Unicredit (+3,91%), ai massimi dalla fine di febbraio. Non va altrettanto bene a Deutsche Bank (-0,82%) e soprattutto a Barclays (-1,07%). Positive invece Commerzbank (+1,43%), Banco Bpm (+0,96%) e SocGen (+0,56%).

Hanno presentato la trimestrale anche Heineken (-8,05%), che scivola, e Mercedes (+0,14%), che invece resiste sopra la parità. Fanno meglio però i rivali Bmw (+0,77%), Stellantis +0,3%) e Renault (+0,45%) a differenza di Volkswagen (-0,58%) e Ferrari (-1,2%). Contrastati i petroliferi Shell (-0,55%), Bp (-0,66%), TotalEnergies (-0,77%) ed Eni (+0,62%). Scivolone di Tod's in Piazza Affari (-17,47%) dopo il fiasco dell'Opa della famiglia Della Valle. (ANSA).