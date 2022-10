Borsa: Europa migliora, euro sorpassa dollaro, Milano invariata

l sorpasso dell'euro sul dollaro, che passa di mano a 99,6 centesimi, sostiene le principali borse europee, che migliorano rispetto al livello segnato in apertura di seduta. Si assesta a 221,3 punti il differenziale tra Btp italiani e bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 0,7 punti al 4,35%. La migliore è Francoforte (+0,57%), seguita da Parigi (+0,29%), che ha girato in positivo, Londra (+0,06%) e Milano, che si porta sulla parità. Resta sotto Madrid (-0,13%), che gira in negativo.

Contrastati i futures Usa, in lieve rialzo sul Dow Jones e in calo sul Nasdaq. Meglio delle stime la fiducia dei consumatori in Francia (82 punti). Attesi il saldo della bilancia commerciale italiana esclusa l'Ue e il dato sulle persone in cerca di lavoro in Francia. Dagli Usa sono previste le scorte al dettaglio, escluse le auto, e all'ingrosso, le vendite di nuove abitazioni e le scorte settimanali di greggio.

Proprio il greggio appare in lieve calo (-0,09% a 85,28 dollari al barile) mentre il gas naturale si mantiene sopra i 100 dollari al MWh (+0,95% a 100,74 dollari). Debole il dollaro non solo nei confronti dell'euro, ma anche dello yen, e della sterlina.

Effetto conti trimestrali su Unicredit (+2,83%), ai massimi dallo scorso mese di marzo, Barclays (-0,97%) e Deutsche Bank (-0,92%). Li ha diffusi anche Heineken (-7,8%), mentre Campari (-2,04%) li presenta domani insieme a Stm (-2,54%), Saipem (+1,79%) e Italgas (-0,1%). Debole TotalEnergies (-0,75%), più caute Shell, Bp ed Eni, in calo tutte dello 0,1%. (ANSA).