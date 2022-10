Assogiocattoli, al biliardino il Gioco per sempre Award 2022

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Gli italiani hanno eletto il loro giocattolo preferito: il Biliardino. In appena un mese, dal 15 settembre al 15 ottobre 2022, sono state oltre 5mila le preferenze raccolte da Assogiocattoli tra adulti e bambini e ad aggiudicarsi la 1/a edizione del Gioco per Sempre Award - con oltre mille voti - è appunto il tradizionale calciobalilla di Villa Giocattoli (storica azienda brianzola di Sovico, giunta alla 3/a generazione), che dopo almeno 85 anni di sfide mozzafiato, dimostra così di essere un evergreen senza tempo capace di attrarre ancora generazioni e generazioni di giocatori.

Il concorso fa parte di una campagna Assogiocattoli che pone l'attenzione sull'importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale e che in appena un anno ha già appassionato migliaia di persone nella creazione di un Manifesto del gioco, nelle celebrazioni della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia del 20 novembre con l'iniziativa PlayDays (previsti dal 19 novembre al 12 dicembre) e nei festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Gioco con il concorso Promossi per Gioco.

"Visto il successo riscosso, siamo già al lavoro per preparare la 2/a edizione di Gioco per Sempre Award - conferma Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli - un premio carico di significato e valori, destinato a crescere insieme all'omonima Campagna Gioco per Sempre, che continuerà a sensibilizzare ancor di più le famiglie italiane sottolineando quanto il giocattolo sia uno strumento decisivo durante tutta la crescita dei bambini, dai primi giorni di vita sino a diventare adulti". (ANSA).