Per benzina e gasolio prezzi in calo dal 17 al 23 ottobre

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Scendono ancora i prezzi di benzina e gasolio. La media settimanale calcolata dal ministero della Transizione ecologica dal 17 al 23 ottobre scorsi indica 1,691 euro al litro per la verde, -6,35 centesimi quindi in calo dello 0, 37%, mentre per il gasolio auto il prezzo risulta di 1,880 euro, -2,59 centesimi pari a -0,14% rispetto alla settimana precedente. Il gasolio per riscaldamento dal 17 al 23 ottobre è sceso a 1,882 euro, -28,82 centesimi pari a -1,51% sulla settimana prima. (ANSA).