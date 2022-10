Novartis:nel trimestre utile netto a 1,6 miliardi

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Novartis chiude il terzo trimestre con un utile netto in calo a 1,6 miliardi di euro, con gli effetti della vendita della quota di Roche e a causa di un minore utile operativo. Le vendite si attestano a 12,7 miliardi di euro, in crescita del 4%.

Il gruppo conferma la guidance per il 2022 con una crescita delle vendite e dell'utile operativo. "Novartis ha realizzato un terzo trimestre solido, con una forte performance operativa a livello annuale", afferma Vas Narasimhan, ceo di Novartis.

"Abbiamo annunciato la prevista di Sandoz tramite uno spin-off al 100%, creando la prima azienda europea di farmaci generici e un leader globale nel settore dei biosimilari. In prospettiva, siamo fiduciosi di ottenere crescita ed espansione dei margini".

(ANSA).