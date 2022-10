Gb: Sunak si insedia, qui per affrontare crisi economica (2)

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Il primo ministro Tory ha affermato di voler guidare il Paese ispirandosi a quanto fatto quando era cancelliere dello Scacchiere. Si è quindi impegnato a "proteggere le persone e le imprese" ricordando il generoso piano di sussidi pubblici da lui introdotto in favore dei lavoratori durante la pandemia di Covid.

"Userò lo stesso approccio compassionevole nelle sfide che affrontiamo oggi", ha aggiunto, sottolineando che non intende lasciare "un debito da saldare alla prossima generazione": un chiaro impegno per il rigore nei conti pubblici. "Lavorerò giorno dopo giorno per attuare il programma per voi", ha detto ancora rivolgendosi ai britannici. Passando in rassegna i diversi dossier da affrontare ha promesso "un servizio sanitario pubblico più forte, scuole migliori, strade più sicure, il controllo dei nostri confini, la protezione del nostro ambiente, il supporto delle nostre forze armate e il rilancio delle diverse aree del Paese". E' consapevole del lavoro da fare per "ripristinare la fiducia dopo tutto quello che è successo". "Non sono intimorito", ha garantito Sunak, dicendosi pronto a guidare il Paese "verso il futuro e a mettere i vostri bisogni al di sopra della politica". "Insieme possiamo realizzare cose incredibili", ha concluso il neo premier conservatore. (ANSA).