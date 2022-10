Gas: Snam, soddisfatti su Piombino, pronti a procedere

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Snam esprime "soddisfazione per la positiva conclusione dell'iter autorizzativo del Progetto Fsru Piombino". Lo si legge in una nota in cui sottolinea che il rigassificatore "contribuirà in maniera determinante alla sicurezza e alla diversificazione degli approvvigionamenti energetici del Paese". "L'atto autorizzativo espresso dal Commissario straordinario di Governo - spiega Snam - riporta, al suo interno, diverse prescrizioni tecniche e procedurali che la società vaglierà già nei prossimi giorni per consentire il tempestivo avvio dei lavori e fare tutto quanto possibile per disporre dell'unità operativa entro i tempi previsti". (ANSA).