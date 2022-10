Brasile: Lula promette governo di centro in caso di vittoria

(ANSA) - BRASILIA, 25 OTT - Sarà un governo di centro, con l'apporto di diversi partiti, quello condotto dal candidato del Partito dei lavoratori (Pt, di sinistra), Luiz Inácio Lula da Silva, in caso di vittoria al ballottaggio di domenica: lo ha assicurato lo stesso ex presidente durante un atto di campagna elettorale svoltosi la notte scorsa all'Università Cattolica di San Paolo. "Dobbiamo creare un governo che vada oltre il Pt, sarà un governo del popolo brasiliano", ha detto Lula all'evento, che ha contato sulla presenza, tra gli altri, dell'economista Henrique Meirelles, ex presidente globale della Bank of Boston ed ex titolare della Bance centrale brasiliana durante i due mandati di Lula (2003-2010).

"In questa campagna abbiamo stretto un'alleanza con dieci partiti, abbiamo fatto un grande sforzo per attirare tante persone che non partecipano ai partiti, ma che amano la democrazia", ;;afferma l'ex sindacalista in uno spot elettorale divulgato da oggi.

Lula non ha però reso noto chi sarà il suo eventuale ministro dell'Economia, come si aspettavano molti imprenditori e banchieri che lo appoggiano. Il presidente uscente suo avversario, Jair Bolsonaro, ha invece già confermato che, se verrà rieletto, manterrà in carica l'attuale ministro Paulo Guedes. (ANSA).