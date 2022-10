Borsa: Europa recupera con Wall Street, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le Borse europee recuperano terreno con l'avvio di Wall Street. I listini guardano soprattutto a giovedì e alla Bce che probabilmente rialzerà i tassi di 0,75 punti, portando il costo del denaro all'1,5%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, viaggia sulla parità con l'evidenza di tecnologici, immobiliare mentre restano sotto pressione i titoli legati alla chimica, all'edilizia e alla carta.

Il gas oscilla sui 100 euro segnando un rialzo dello 0,9%.

Sempre tra le commodity è debole il petrolio con il wti poco sopra gli 84 dollari al barile (-0,3%) e il wti sotto i 93 dollari al barile (-0,5%).

Tra le singole Piazze, Milano si muove in rialzo (Ftse Mib +0,4% a 22.046 punti) con A2a (+3,9%), Saipem (+3,4%), Moncler (+3,25%) in evidenza. I diritti di Mps nel giorno del temine della negoziazione cedono il 78% a 0,043 euro. Le azioni segnano un +0,63% a 1,96 euro. Parigi resta la migliore (+1%). Francoforte registra un +0,14% con l'indice Ifo, che pur in flessione è andato meglio delle attese. Londra cede invece un marginale 0,3% in attesa dell'esecutivo del neo premier, Rishi Sunak.

Lo spread tra Btp e Bund scende a 220 punti con il rendimento del decennale italiano a 4,36%. Per i cambi l'euro sale a 0,9922 sul dollaro. La sterlina è debole tanto sulla moneta unica (-0,7%) quanto sul biglietto verde (-1,1%). (ANSA).