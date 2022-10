Borsa: Europa in ordine sparso, Milano -0,2%

Borse europee in ordine sparso mentre si guarda alla prossima riunione della Bce e con i segnali sempre più forti di una recessione economica globale. In netto calo i rendimenti dei titoli di Stato, con il decennale italiano al 4,47% (-9 punti base) e lo spread tra Btp e Bund a 219 punti. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione a 0,9874. La sterlina si rafforza sul biglietto verde a 1,1338 e sulla moneta unica a 1,1483, con il cambio di guardia a Downing Street.

L'indice d'area stoxx 600 gudagna lo 0,2%. Positive Parigi e Madrid (+0,4%), in terreno negativo Milano (-0,2%), Londra e Francoforte (-0,4%). Sui listini pesano le banche (-1,5%), in vista delle trimestrali, e l'energia (-0,5%), con il calo del petrolio.

Nel Vecchio continente tonici i comparti dell'informatica e della farmaceutica (+0,9%). Bene le utility (+0,4%), con il gas che risale a 98 euro al megawattora dopo aver toccato in minimo di giornata a 92 euro.

Sul fronte dei titoli di Stato sono in flessione i rendimenti dei titoli a dieci anni della Spagna al 3,34% (-7 punti) e della Grecia al 4,75% (-6 punti base). (ANSA).