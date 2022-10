Borsa: Europa contrastata attende Wall Street, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le Borse europee proseguono contrastate in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi. I mercati concentrano la loro attenzione sulla prossima riunione della Bce mentre si addensano le nubi di una recessione economica globale. Ancora in calo i rendimenti dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a 222 punti e il tasso del decennale italiano al 4,46%.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Positive Parigi (+0,4%) e Madrid (+0,2%). In calo Milano (-0,4%), Londra (-0,5%), Francoforte (-0,7%). Sui listini pesano le banche (-2%), in vista delle trimestrali, e l'energia (-0,5%), con il calo del prezzo del petrolio. Tengono le utility (+0,1%), con il gas in altalena. Ad Amsterdam il prezzo scende sotto i 100 euro al megawattora (98,08 euro) con una flessione dell'1,1%).

A Piazza Affari seduta difficile per Mps con l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro in corso. I diritti cedono il 77% a 0,044 euro mentre le azioni guadagnano lo 0,5% ma restano sotto la soglia dei due euro a 1,96 euro. Scivola la Juve (-1,6%), con l'avviso di conclusione indagini della Procura di Torino. Male anche Tim (-0,7%), in vista del consiglio d'amministrazione che dovrà decidere sull'offerta di Cdp sulla rete.

Il listino principale è appesantito dalle banche con Mediobanca (-1,5%), Bper (-0,8%), Intesa (-0,9%) e Banco Bpm (+0,4%). In controtendenza Unicredit (+0,1%), alla vigilia dei conti del trimestre. Sugli scudi Moncler (+3%) e A2a (+2%).

(ANSA).