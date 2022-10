Borsa: Europa apre in rialzo, fari puntati su mosse Bce

Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che guardano ai primi risultati delle trimestrali. L'attenzione si concentra sulle decisioni della Bce in arrivo giovedì, mentre si rafforza l'idea di una recessione economica globale. I mercati risentono positivamente anche del calo del prezzo del gas.

Avvio positivo per Parigi (+0,67%), Francoforte (+0,26%), piatta Londra (+0,03%) con il nuovo primo Ministro. (ANSA).