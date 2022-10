Borsa: Asia chiude contrastata, si guarda a trimestrali

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Le Borse asiatiche chiudono la seduta contrastate, con gli investitori che si concentrano sui primi risultati delle trimestrali. Deboli i listini cinesi mentre si guarda alle dinamiche politiche interne. Resta alta l'attenzione sull'andamento della crescita economica, con i rischi di una recessione globale.

In rialzo Tokyo (+1,02%). Sul mercato valutario il dollaro torna a guadagnare terreno sullo yen a 148,90, e si rafforza anche l'euro, a un valore di poco superiore a 147. A contrattazioni ancora in corso è debole la Cina con Shanghai (+0,02%), Shenzhen (-0,46%), Hong Kong (+0,02%). Poco mossa Seul (-0,09%) mentre è in calo Mumbai (-0,38%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania l'indice Ifo sulla fiducia delle imprese. Dagli Stati Uniti previsti i prezzi delle abitazioni, la fiducia dei consumatori, l'indice Richmond Fed (manifatturiero) e la variazione settimanale delle scorte di petrolio (Api). (ANSA).