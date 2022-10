Bce: stretta delle banche al credito a famiglie e imprese

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - La concessione di prestiti a famiglie e imprese "ha subito una stretta sostanziale" nel terzo trimestre 2022, a fronte di una domanda di credito diminuita per le famiglie a causa del rialzo dei tassi, ma in rialzo da parte delle imprese di fronte a costi di produzione più elevati.

E' quanto indica l'Indagine sul credito bancario della Bce, con una larga percentuale netta (19%) di banche che descrivono condizioni più difficili per la concessione di prestiti alle imprese, e una ancora più elevata (32%) per i mutui casa e per il credito al consumo e altre forme di credito (21%). (ANSA).