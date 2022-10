Tim: cda venerdì su proroga Cdp per la rete, nodo esclusiva

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Slitta di due giorni da mercoledì 26 a venerdì 28 ottobre la riunione del cda di Tim chiamato a decidere, entro il termine del 31 ottobre del Memorandum of understanding, se dire sì all'estensione dei termini per l'offerta per la rete chiesta da Cdp e soprattutto se concedere l'esclusiva o no. Si tratta di una questione su cui Vivendi è in pressing per il no. Le posizioni dei soci del gruppo guidato da Pietro Labriola sono distanti così come spaccato risulta il consiglio di amministrazione. I contatti sono comunque in corso e si punta a trovare una qualche ricomposizione per la riunione di venerdì. (ANSA).