Spread tra Btp e Bund apre in forte calo a 226,2 punti

Apertura in forte calo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi., che è sceso a 226,2 punti contro i 232 della chiusura di venerdì. In ribasso di 13,8 punti al 4,59% il rendimento annuo italiano.

Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,92% a 21.765 punti.

Apertura in rialzo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,68% a 6.076 punti e Londra lo 0,37% a 6.935 punti. Più brillanti Francoforte ( +1,08% a 12.868 punti) e Madrid (+1.32% a 7.652 punti).