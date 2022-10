Pichetto,sì a sperimentazione nucleare di nuova generazione

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - "Siamo favorevoli alla sperimentazione del nucleare di nuova generazione per far fronte alla crisi energetica". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, intervenendo telefonicamente al Forum Automotive in corso a Milano. È interesse di tutti, ha poi proseguito, liberarsi dalla dipendenza energetica. Pichetto ha anche assicurato che il governo Meloni proseguirà sulla strada tracciata dall'esecutivo Draghi anche a livello europeo.

(ANSA).