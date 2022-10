Gas : scende sotto quota 100 euro al Ttf di Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Il gas naturale scende sotto quota 100 euro al Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di novembre cedono il 13,19% a 98,6 euro al MWh. In forte calo anche le quotazioni a Londra, dove per singola unità termica (Mbtu) vengono chiesti 176,5 penny, il 13,53% in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. (ANSA).