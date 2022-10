Cambi: euro parte stabile a 0,9859, recupera la sterlina

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Euro stabile all'avvio dei mercati.

La moneta unica europea passa di mano a 0,9859 dollari (-0,01%).

In rialzo la sterlina a quota 1,1379 (+0,67%) dopo che l'ex premier Jhonson ha deciso di non ricandidarsi alla carica di premier aprendo la strada, senza scossoni, all'ex ministro delle finanze Rishi Sunak. In Asia oscilla lo yen a 148,9 sul dollaro.

(ANSA).