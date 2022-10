Borsa: Milano resiste (+0,3%), balzo Tim e Saipem, giù Amplifon

(ANSA) - MILANO, 24 OTT - Resiste sopra la parità Piazza Affari dopo quasi 3 ore di contrattazioni. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,3%, mentre scende a 229,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennnali tedeschi, con il rendimento annuo italiano calo di 6,5 punti al 4,661%. In evidenza Tim (+2,47%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Banca Akros. Bene anche Saipem (+1,54%), girata in positivo dopo le prese di beneficio iniziali, che si prepara a presentare i conti dei primi 9 mesi giovedì prossimo 27 ottobre insieme a Italgas (+1,22%) e Campari (+2,24%). Sale Terna (+1,13%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Ubs e da un accordo negli Usa con Boundless Energy. Acquisti su Enel (+1,6%), mentre il calo del greggio (Wti -1,7% a 83,6 dollari al barile) non agevola Eni (-0,22%) e Tenaris (-0,05%).

In ordine sparso le banche. Corrono Bper (+1,95%) e Unicredit (+1,54%), che diffonderà i conti tra due giorni. Più caute Intesa (+0,62%) e Banco Bpm (+0,63%), mentre è invariata a 1,99 euro Mps, che si riavvicina alla soglia dei 2 euro, oltre la quale conviene acquistare i titoli durante l'aumento di capitale, mentre i diritti sull'aumento da 2,5 miliardi dimezzano il calo al 20,3% a 0,67 euro, dopo un congelamento al ribasso iniziale. (ANSA).