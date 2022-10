Governo: Bonomi, intervenga da subito su emergenza energia

(ANSA) - FIRENZE, 22 OTT - "Il governo, noi l'abbiamo sempre detto, dal giorno uno, quindi da domani, dovrà intervenire sul tema dell'energia, perché è un tema di emergenza nazionale".

Così Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, a margine della Festa dell'Ottimismo del Foglio oggi a Firenze.

Secondo Bonomi, il nuovo esecutivo "deve intervenire urgentemente con interventi congiunturali, quindi da qui alla fine dell'anno proseguire nel sostegno al caro bollette per imprese e famiglie; e mettere in campo tutti quegli interventi di natura strutturale, perché noi paghiamo anni di scelte scriteriate, e quindi dobbiamo mettere adesso in sicurezza il Paese".

"E' un governo storico - ha aggiunto Bonomi -: per la prima volta abbiamo una donna presidente del Consiglio. Ovviamente auspichiamo che ci sia da parte di questo governo una grande serietà e responsabilità rispetto all'Italia e rispetto ai nostri partner internazionali, e che ci sia un'azione di governo efficace rispetto alle sfide durissime che dovremo affrontare".

