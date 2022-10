Wartsila: intesa parlamentari Fvg a sostegno lavoratori

(ANSA) - TRIESTE, 21 OTT - I parlamentari eletti in Friuli Venezia Giulia oggi hanno incontrato le rappresentanze sindacali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm e firmato un documento congiunto in cui si sono impegnati a sostenere le richieste dei lavoratori di Wartsila e dei sindacati in vista dell'imminente ripresa del confronto tra istituzioni e azienda. L'incontro era stato convocato dalle segreterie nazionali delle sigle sindacali in via urgente il 12 ottobre scorso, con l'obiettivo di chiedere ai rappresentanti del territorio la continuazione dell'impegno trasversale profuso da parte delle istituzioni sia a livello nazionale sia a livello locale sulla vertenza.

Tutti i membri del parlamento intervenuti si sono impegnati "ad intervenire presso il Governo, non appena insediato, sui ministri competenti, a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico, per sostenere le richieste dei lavoratori e del sindacato finalizzate alla continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra, al mantenimento della produzione di motori componente essenziale alla filiera produttiva della cantieristica navale italiana, a preservare il know how e la capacità industriale del sito e non disperdere il patrimonio professionale degli operai, dei tecnici e degli impiegati fondamentale per l'economia triestina". (ANSA).