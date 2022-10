Possibile indagine Usa su Twitter, titolo va a picco a -16%

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Twitter va a picco nelle contrattazioni pre-apertura della Borsa americana. Il titolo perde il 16% dopo le indiscrezioni su un possibile esame di sicurezza nazionale da parte dell'amministrazione Biden sulle attività di Elon Musk, inclusa l'acquisizione del social network e la rete di satelliti Starlink.

Secondo Bloomberg, che ha riportato la notizia, l'amministrazione sarebbe preoccupata per la recente minaccia di Musk di interrompere i servizi satellitari Starlink in Ucraina ma anche per i tweet del miliardario favorevoli al presidente russo Vladimir Putin.

I titoli Tesla perdono lo 0,5%. (ANSA).