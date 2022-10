Borsa: Milano prosegue calo (-1,5%), Mps tiene i 2 euro

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La Borsa di Milano, insieme alle altre Piazze Europee, si conferma in deciso calo con il Ftse Mib che cede l'1,5% a 21.382 punti. Lo spread tra Btp e Bund resta a 236 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,84%.

Alle 16.30 la premier in pectore, Giorgia Meloni è attesa al Quirinale. In serata L'agenzia S&P si pronuncerà sul rating dell'Italia , attualmente BBB con outlook stabile.

Sul listino tra i big Moncler cede il 3,4% e Interpump il 2%.

Resta sotto la lente Mps nel pieno dell'aumento di capitale. Le azioni tengono i 2 euro (2,001) con una flessione dello 0,4%. I diritti perdono il 13% a 0,89 euro.

Tra gli altri Tim è poco mossa (-0,2%) mentre l'Agcom ha chiesto una piccola modifica al meccanismo di adeguamento dei prezzi proposto dal gruppo per il coinvestimento in FiberCop e ha rinviato così il via libera al progetto alla riunione del proprio consiglio del 26 ottobre. (ANSA).