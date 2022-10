Borsa: Milano conferma calo (-0,87%) con Saipem, Interpump

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - La Borsa di Milano conferma il calo con il Ftse Mib che cede lo 0,87% a 21.514 punti.

Su tutti prese di beneficio su Saipem (-1,8%). Sempre sotto la lente Mps, nel pieno dell'aumento di capitale. Le azioni tengono i 2 euro (2,01) mentre i diritti viaggiano sopra la soglia di 1 euro con un calo del 2,44%. Poco mossa Tim (+0,37%) mentre l'Agcom ha chiesto una piccola modifica al meccanismo di adeguamento dei prezzi proposto dal gruppo per il coinvestimento in FiberCop e ha rinviato così il via libera al progetto alla riunione del proprio consiglio del 26 ottobre.

Tra gli altri sono sotto vendita Interpump (-2,75%), Moncler (-2,18%), Cnh (-2,2%). Sul fronte opposto è in evidenza Diasorin (+1%). Tra i bancari bene Bper (+1,16%). Rialzo più contenuto per Unicredit (+0,5%) attesa la prossima settimana alla prova dei conti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 236 punti con il rendimento del decennale italiano che scende sotto il 4,79%.

