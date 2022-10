Borsa: Asia segue calo Wall Street, Europa attesa in rosso

(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Borse di Asia e Pacifico in ribasso in scia a Wall Street mentre i rendimenti del Treasury si sono mantenuti ai livelli più alti dalla crisi finanziaria finanziaria globale e gli investitori valutano i rischi per i mercati cinesi con l'intenzione di allentare le restrizioni dovute alla pandemia.

Tokyo cede lo 0,43% con l'inflazione che in Giappone mostra il maggior incremento in oltre 30 anni. A scambi in corso Hong Kong perde lo 0,62 %, Deboli anche Shanghai (-0,15%), Shenzhen (-0,47%), Seul (-0,22%) e Sydney (-0,80%) Attesa in calo l'Europa come lo sono i future su Wall Street.

Tra i dati macro, sotto la lente la fiducia dei consumatori nell'Ue che è attesa nuovamente in calo ad ottobre, penalizzata dai continui rincari dei prezzi.

L'attenzione poi in serata è l'agenzia di rating S&P che si pronuncerà sul rating dell'Italia , attualmente BBB con outlook stabile. (ANSA).