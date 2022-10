Bankitalia:grazie a Pnrr 300mila occupati in più nel 2024

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il Pnrr sarà un forte volano, a condizione che gli investimenti e le riforme vengano attuati, anche per l'occupazione. Secondo un'analisi della Banca d'Italia "l'occupazione aggiuntiva nel 2024, anno di picco di spesa, è stata stimata in circa 300.000 persone. Secondo gli esperti di Via Nazionale i posti di lavoro arriveranno "per quattro quinti" dal privato. Le costruzioni avranno la parte del leone, circa 65.000 unità. Meno forti ma con una "una marcata inversione di tendenza" rispetto al 2014-2019 i comparti della produzione di computer, elettronica e ottica e nella ricerca e sviluppo.

(ANSA).