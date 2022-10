Essilux: ricavi a +8,8% nei primi nove mesi del 2022 +8,8%

Nei primi nove mesi dell'anno il gruppo EssilorLuxottica ha registrato un fatturato di 18.388 milioni, in crescita dell'8,8% rispetto allo stesso periodo del 2021 (+15,5% a cambi correnti). La crescita è dell'8,2% a cambi costanti nel trimestre. Le stime vengono confermate per un aumento del fatturato annuo 'mid-single-digit' nel periodo 2022-2026 a tassi di cambio costanti, con un utile operativo adjusted tra il 19 e il 20% sul fatturato nel 2026.

Nel dettaglio, i ricavi consolidati del terzo trimestre 2022 di Essilux sono stati pari a 6.394 milioni, con un aumento appunto dell'8,2% a cambi costanti rispetto al terzo trimestre 2021 e del 17% a cambi correnti. L'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) è in crescita del 9,2% a cambi costanti, il Nord America del 3,4% (+20,5% a cambi correnti) "su una base di confronto difficile", spiega il gruppo. L'Asia-Pacifico e l'America Latina sono in crescita a doppia cifra, con l'Asia-Pacifico che in particolare "è stata la regione con la performance migliore", con un fatturato di 761 milioni, in crescita del 22,7% rispetto al terzo trimestre del 2021 (+31,7% a tassi di cambio correnti), con tutti i segmenti in forte accelerazione rispetto al secondo trimestre.

In generale le vendite di negozi comparabili per EssilorLuxottica sono in crescita del 6,5%, mentre l'e-commerce rappresenta il 7% del fatturato ed è tornato a crescere nel trimestre. Le stime ricalcano quanto esposto durante il Capital Market Day tenuto a Milano il 14 settembre scorso, nel quale il direttore finanziario del gruppo, Stefano Grassi, ha presentato la 'roadmap' finanziaria della società, confermando l'outlook di lungo periodo comunicato lo scorso 11 marzo

"Siamo orgogliosi della solida performance che il gruppo ha ottenuto nel terzo trimestre dell'anno, con tutte le aree geografiche in crescita,

dall'AsiaPacifico all'America Latina, dall'EMEA al Nord America", commentano Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato. "I risultati dimostrano ancora una volta la forza del nostro modello di business, nonché le capacità e la determinazione delle nostre circa 200.000 persone nel mondo, impegnate nel realizzare la visione a lungo termine che abbiamo condiviso in occasione del Capital Market Day", aggiungono Milleri e du Saillant, ricordando che "abbiamo ottenuto il sesto posto nella

classifica Change the World di Fortune per il nostro impatto sociale positivo e abbiamo celebrato la Giornata Mondiale della Vista offrendo cure oculistiche a oltre 350.000 bambini e adulti nel mondo, il tutto nella stessa settimana".



"Crescita economica e supporto alle nostre comunità vanno sempre di pari passo e questo si lega al nostro impegno a far crescere il mercato, a beneficio di tutti gli stakeholder: guardiamo al futuro con fiducia, forti della nostra visione strategica e della capacità di realizzare le nostre prospettive a lungo termine", concludono il presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica e il suo vice.