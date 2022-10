Spread: tensione su titoli Stato europei, Btp fino al 4,85%

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Consistente tensione su tutti i titoli di Stato europei, con l'effetto che il rendimento del Btp a 10 anni, in aumento di 8 punti base, è arrivato nei primi scambi di giornata fino al 4,85%, per poi scendere di qualche frazione. Si tratta di un livello appena sotto i massimi recenti sul 4,9% del 28 settembre, che a loro volta sono livelli che non si registrano dal 2013.

Per il contemporaneo rialzo dei tassi di tutti i bond del Vecchio continente (i titoli del Regno Unito crescono di oltre 10 'basis point'), lo spread con i Bund tedeschi resta sostanzialmente stabile attorno a quota 240. (ANSA).