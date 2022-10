Prezzi guerra: gas risale a 124 euro, scende ferro in Asia

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - L'inasprirsi del confronto militare in Ucraina e le difficoltà a trovare un 'price cap' da parte dell'Europa portano a una ripresa del prezzo del gas, che sale del 10% a 124 euro al Megawattora sul mercato di Amsterdam, dove era già partito in rialzo. In ripresa anche il petrolio, che prova a mantenere quota 86 dollari al barile.

In leggero rialzo anche l'oro (+0,2%) a 1.637 dollari al Megawattora, con i future sul ferro in calo sotto i 90 dollari a Hong Kong, sui minimi da quasi un anno anche per il rallentamento edilizio in Cina. Bene invece il rame (+1,6%) sui mercati europei, con il frumento che tra gli alimentari sale di un punto percentuale a 849 dollari per il contratto sui 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali. (ANSA).