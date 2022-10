Inps: a settembre 35 mln ore cig, +9% mese, -70,7% anno

Le ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate dall'Inps a settembre sono state 35,6 milioni, il 9,0% in più rispetto ad agosto e il 70,7% in meno rispetto a settembre 2021. Lo si legge nell'Osservatorio Inps sulla cassa integrazione.

Per quanto riguarda le singole tipologie d'intervento, le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a settembre 2022 sono state 15,8 milioni (+41,0% su agosto). Rispetto a settembre 2021 si registra un calo del 57,3%. Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a settembre 2022 è di 15,2 milioni, di cui 7,0 milioni per solidarietà, con un aumento del 65,3% su agosto e un calo dell'1,3% su settembre 2021.

Gli interventi in deroga autorizzati nel mese di settembre 2022 sono stati pari a 0,16 milioni di ore con un calo del 36,7% sul mese precedente e del 99,2% sullo stesso mese del 2021.

. Il numero di ore autorizzate a settembre 2022 nei fondi di solidarietà è pari a 4,5 milioni e registra un decremento del 62,8% rispetto al mese precedente e un calo del 90,6% su settembre 2021.

Nei primi nove mesi dell'anno sono state autorizzate nel complesso 348, 4637 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 77,87% sullo stesso periodo del 2021 e 114, 4 milioni di per i fondi di solidarietà con un calo dell'87,75%. (ANSA).