Industria: Carraro, aziende familiari sono le più dinamiche

(ANSA) - TREVISO, 20 OTT - Il sistema delle aziende familiari in Veneto "è stato attore protagonista nella ripartenza dal Covid. Sono state soprattutto le aziende più dinamiche, e molte volte dentro un'azienda dinamica c'è una famiglia dinamica, che si sono subito rimesse in moto". Lo ha sottolineato il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, a margine del Family Business Forum in corso tra oggi e domani a Treviso.

"Oggi - ha aggiunto Carraro - siamo di fronte a un'altra grande crisi, per alcuni versi più difficile di quella del Covid, ma il tessuto di questo tipo di aziende ci fa ben sperare poi che quando ci sarà la ripartenza potrà essere rapida". (ANSA).