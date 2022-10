Gas balza a 127,15 euro al MWh in chiusura ad Amsterdam

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Balzo del 13,01% del gas naturale in chiusura di seduta al Ttf di Amsterdam. Per le consegne di novembre il prezzo fissato è di 127,15 euro al MWh. In forte crescita le quotazioni del metano anche a Londra, dove per ogni singola unità termica (Mbtu) il prezzo finale è salito del 28,62% a 235 penny. (ANSA).