Calano i consumi di elettricità, a picco per l'industria

Consumi elettrici in calo a settembre: secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l'Italia ha consumato complessivamente 25,9 miliardi di kWh di energia elettrica, un valore in diminuzione del 3,9% rispetto allo stesso mese del 2021. Nei primi nove mesi del 2022, la richiesta di energia elettrica in Italia è in crescita dell'1,3% rispetto al corrispondente periodo del 2021 (+0,5% il valore rettificato).

L'indice Imcei che prende in esame i consumi industriali delle imprese 'energivore' registra un calo dell'8% rispetto a settembre del 2021, comunque più contenuto rispetto a quello di agosto..