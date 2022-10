Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,97%)

(ANSA) - TOKYO, 20 OTT - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni in ribasso, dopo il ritracciamento degli indici azionari statunitensi e il nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari che anticipano la probabilità di una recessione.

In apertura il Nikkei cede lo 0,97% a quota 26.993,21, con una perdita di 264 punti. Sul mercato dei cambi si arresta temporaneamente l'apprezzamento del dollaro sullo yen a 149,80, ancora sui massimi in 32 anni, mentre l'euro tratta a 146,30 sulla divisa nipponica. (ANSA).