Borsa: Milano incerta con Europa, positive Eni e Tim

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Piazza Affari nei primi scambi conferma il suo avvio incerto in linea con le altre Borse europee, che sembrano attendere le decisioni della prossima settimana della Bce. A Milano l'indice Ftse Mib ondeggia attorno alla parità, mentre Francoforte ed Amsterdam cedono lo 0,4%.

Piatte Madrid e Londra, in rialzo dello 0,2% Parigi.

In Piazza Affari corre Saipem dopo la sottoscrizione del contratto da 4,5 miliardi di dollari in Qatar, seguita da Tim ed Eni che, tra le altre, crescono di oltre un punto percentuale.

Debole Enel che cede l'1%, con i diritti sull'aumento Mps in calo del 3% a quota 0,86. Sempre di qualche frazione sopra i due euro stabiliti dall'operazione di ricapitalizzazione il titolo azionario della banca. (ANSA).